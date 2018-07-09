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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 12:28
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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

'ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki 'ın cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan 'ın cesedi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi, Yörükler Camii'ne götürüldü.

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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

Cenaze namazının kılınmasının ardından 'ın cenazesi Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Baba Mehmet Tatar ile annesi Durdu Tatar yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

Cenaze sırasında yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mezar kapandıktan sonra anne ve babası fenalaştı. Oğlunun küçük mezarına kapanıp ağlayan baba yürekleri dağladı.

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Küçük son yolculuğuna uğurlandı...
Küçük Ufuk Tatar son yolculuğuna uğurlandı...

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