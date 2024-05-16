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Haberler Yaşam Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:38

Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, İstanbul Sancaktepe'de meydana gelmişti. Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Müebbet hapis talebiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında mütalaa açıklanırken savcılığın raporu dikkat çekti.

Deniz YUSUFOĞLU
Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

İstanbul Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

Soruşturma sonrası 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

"TEK BAŞINA İŞLEMİŞ OLAMAZ"

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. celseye tutuklu sanık Seçil Çiftçi, tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

Olayın anlatıldığı mütalaada, maktulün genel beden travmalarını, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana gelen ölümünde sanık Seçil Çiftçi'nin fiziki yapısı dikkate alındığından eylemi tek başına yapamayacağı kaydedildi.

Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENİYOR

Mütalaada, Seçil Çiftçi'nin babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi. Bu nedenle savcı her iki sanık için de "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını talep etti.

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