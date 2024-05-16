Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENİYOR

Mütalaada, Seçil Çiftçi'nin babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi. Bu nedenle savcı her iki sanık için de "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını talep etti.