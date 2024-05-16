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Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:38
Külotlu çorap cinayetinde savcıdan dikkat çeken rapor: Cinayeti tek başına işlemedi!
Türkiye'nin konuştuğu cinayet, İstanbul Sancaktepe'de meydana gelmişti. Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Müebbet hapis talebiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında mütalaa açıklanırken savcılığın raporu dikkat çekti.