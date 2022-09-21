Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 21 Eylül ATV yayın akışı

ATV ekranlarının tarih, aksiyon ve drama türündeki Kuruluş Osman dizisi 4. sezonu için nefesler tutuldu. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, s yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İşte, 21 Eylül 2022 Çarşamba ATV yayın akışı…