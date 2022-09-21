Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 21 Eylül ATV yayın akışı

ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, dördüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hikayesi ve oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizi, 4. sezonuyla da çarşamba akşamlarına damga vuracak. Bu noktada dizinin sevenleri ''Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba ATV yayın akışı…