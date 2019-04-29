Kut'ül Amare Zaferi: Sömürgecilere atılan Osmanlı tokadı

Tarihimizin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi, 29 Nisan 1916'da Türk Bayrağının Kut'ül Amare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı ve sömürgeci devletlere tarihi bir tokadın atıldığı şanlı bir zafer olarak kayıtlara geçti. Bugün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak Kut'ül Amare zaferinin önemi neydi? İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir.