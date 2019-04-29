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  • Kut'ül Amare Zaferi: Sömürgecilere atılan Osmanlı tokadı

Kut'ül : Sömürgecilere atılan Osmanlı tokadı

Tarihimizin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri olan Kut'ül , 29 Nisan 1916'da Türk Bayrağının Kut'ül Amare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı ve sömürgeci devletlere tarihi bir tokadın atıldığı şanlı bir zafer olarak kayıtlara geçti. Bugün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak Kut'ül Amare zaferinin önemi neydi? İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir.

Giriş Tarihi: 29.04.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 11:37
Kut'ül Amare Zaferi: Sömürgecilere atılan Osmanlı tokadı

Peki bu şanlı zaferi getiren süreç ve önemi neydi?

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

OSMANLI İNGİLİZLERİN TAMAMINI ESİR ALDI

Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Ammare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla bitti.

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Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Ammare, Dicle Nehri kıyısında Şattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi'nin 350 km kuzeyinde, Bağdat'ın 170 km güneyinde bulunan bir kasabadır.

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

1915 yılı nüfus sayımına göre 6500 kişi bulunmaktaydı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

SELMAN-PAK'TAN SONRA GERİ ÇEKİLDİLER

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni (Ctesiphon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut'a sığındı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

KUT'U KUŞATTILAR

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi

MİRLİVA HALİL PAŞA GÖREVE GELDİ

İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki Tigris (Dicle) Kolordusuyla hücuma geçtiyse de 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede geri çekilme emrini veren 9. Kolordu Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası olan Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

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