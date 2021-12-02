KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destekte şimdi gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasına çevrildi. GSB tarafından kısa zaman içerisinde sonuçların açıklanması beklentiler arasında yer alırken öte yandan "GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere e-Devlet aracılığı ile alınan başvurular 10 Kasım tarihinde sona ermişti. Şimdilerde binlerce vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Buna göre; 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...