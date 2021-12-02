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Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:09

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destekte şimdi gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklamasına çevrildi. GSB tarafından kısa zaman içerisinde sonuçların açıklanması beklentiler arasında yer alırken öte yandan "GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere e-Devlet aracılığı ile alınan başvurular 10 Kasım tarihinde sona ermişti. Şimdilerde binlerce vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Buna göre; 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl başvurulara ilişkin değerledirmelerin 7 Aralık tarihinde sonuçlandığı bilinirken Aralık ayına girilmesiyle birlikte binlerce üniversiteli "GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. 2021-2022 yılına ilişkin başvuruların 10 Kasım tarihinde sona erdiği biliniyor. Buna göre; KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve GSB son dakika açıklamaları...

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı: 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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