Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH’a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

Yetkili mercilere, devlete sesleniyorum. Bir annenin feryadının duyulmasını istiyorum. Benim 23 yaşında fidan yavrum gitti. Caninin o olduğunu bile hala bilmiyorum. Arkasından çekilmiş, sansürlenmiş videoyu her yerde izliyorum. Bu olanlara asla razı değilim" dedi.

