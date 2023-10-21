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Giriş Tarihi: 21.10.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 06:30

Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH'a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

Kadıköy Hasanpaşa'da geçen cuma gecesi dehşete düşüren bir cinayete kurban giden Davut Atakov'un annesi SABAH'a konuştu. Almanya'dan kendisine sürpriz yapmak için gelen sevgilisi ile konsere giden Davut Atakov, konser çıkışı sevgilisi Simge Tuğcu'yu eve bırakırken laf atma tartışmasında Ali Kumsal Şallı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Hayatının baharında toprağa verdiği oğlunun ölümüyle yıkılan anne Güler Atakov, korkunç cinayetle ilgili olarak, "Yüzüne bakmaya, saçını okşamaya kıyamadığım oğlumu elimden aldılar. Kalbinden bıçaklanmayı hak edecek ne yaptı? Namusunu korudu. Bir anneyi bu hale düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok" dedi.

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Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH’a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

İstanbul Kadıköy'de 23 yaşındaki Davut Atakov, sevgilisinin gözleri önünde geçtiğimiz cuma konser çıkışı kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Oğlunun ölümü ile yıkılan acılı anne Güler Atakov, SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH’a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

"BİR ANNENİN FERYADI DUYULSUN"

Yaşananları kabullenemediğini söyleyen Güler Atakov: "Geçtiğimiz cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 03.30 civarında Kadıköy'de kız arkadaşı ile konserden çıkarken oğlum yolda oturan bir cani tarafından kız arkadaşına laf atma sonucu bıçaklanarak hayattan koparıldı. 23 yaşındaydı benim evladım.

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Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH’a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

Yetkili mercilere, devlete sesleniyorum. Bir annenin feryadının duyulmasını istiyorum. Benim 23 yaşında fidan yavrum gitti. Caninin o olduğunu bile hala bilmiyorum. Arkasından çekilmiş, sansürlenmiş videoyu her yerde izliyorum. Bu olanlara asla razı değilim" dedi.

Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH’a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

"YÜZÜNE BAKMAYA KIYAMIYORDUM"

Acılı anne konuşmalarına şöyle devam etti: "Kabullenemiyorum. Bu caniye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyorum. Yüzüne bakmaya, saçını okşamaya kıyamadığım oğlumu elimden aldı.

Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH’a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin

Kalbinden bıçaklanmayı hak edecek ne yaptı? Namusunu korudu. Bir anneyi bu hale düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Söylediklerimi lütfen yetkililer duysun. Yardım istiyorum"

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