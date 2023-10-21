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Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH'a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin
Giriş Tarihi: 21.10.2023 06:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
06:30
Laf atma kavgası cinayetle sonuçlanmıştı! Acılı anne SABAH'a konuştu: Bu caniye en ağır ceza verilsin
Kadıköy Hasanpaşa'da geçen cuma gecesi dehşete düşüren bir cinayete kurban giden Davut Atakov'un annesi SABAH'a konuştu. Almanya'dan kendisine sürpriz yapmak için gelen sevgilisi ile konsere giden Davut Atakov, konser çıkışı sevgilisi Simge Tuğcu'yu eve bırakırken laf atma tartışmasında Ali Kumsal Şallı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Hayatının baharında toprağa verdiği oğlunun ölümüyle yıkılan anne Güler Atakov, korkunç cinayetle ilgili olarak, "Yüzüne bakmaya, saçını okşamaya kıyamadığım oğlumu elimden aldılar. Kalbinden bıçaklanmayı hak edecek ne yaptı? Namusunu korudu. Bir anneyi bu hale düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok" dedi.