Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Leonardo davasında karar: 'Baba imdat' feryadı Türkiye'yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:13

Leonardo davasında karar: 'Baba imdat' feryadı Türkiye'yi ağlattı!

Demirbilek Yiğit ile İtalyan Ilaria Alassondra Sassone, evlilik dışı ilişkiden çocukları Leonardo'yu kucaklarına aldı. Ancak ikilinin ayrılık kararı sonrası velayet savaşı çıktı! Baba Demirbilek Yiğit'in 5 yıl önce İzmir'e getirdiği Leonardo'nun annesine iade kararı çıktı. Yargıtay'ın onayladığı karar sonrası Leonardo polis eşliğinde babasından alındı. O anlar, Türkiye'yi ağlattı!

DHA
Leonardo davasında karar: ’Baba imdat’ feryadı Türkiye’yi ağlattı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğduktan sonra 2013 yılında İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşamaya başladı.

Leonardo davasında karar: ’Baba imdat’ feryadı Türkiye’yi ağlattı!

Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalyan mahkemelerince çocuğun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verilirken, Leonardo'nun oturduğu yeri belirleme hakkı anneye verilmesine rağmen Leonardo, 3 yaşında babasıyla İzmir'e yerleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Leonardo davasında karar: ’Baba imdat’ feryadı Türkiye’yi ağlattı!

YARGITAY İADE KARARINI ONADI

Sassone'nin, Leonardo'nun İtalya'ya iadesi için yaklaşık 4 yıl önce açtığı ve Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Uluslararası Lahey Sözleşmesi gereğince çocuğun vatandaşı olduğu İtalya'ya iade kararı çıktı. Yiğit'in avukatının itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Yiğit'in avukatı, bu kez dosyayı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, kararı 15 Mayıs'ta onadı. Kararın Yargıtay'da da kesinleşmesinin ardından Leonardo Maximus Yiğit, önceki gün polis ekipleri eşliğinde anneye verildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Leonardo davasında karar: ’Baba imdat’ feryadı Türkiye’yi ağlattı!

'DÖVE DÖVE ARABAYA SOKTULAR'

Demirbilek Yiğit 5 yıl önce oğlu ile birlikte İtalya'dan İzmir'e yerleştiğini belirterek, "Ortak velayette oturma hakkı bana verilmişti. İzmir'de bir hayat kurduk. Annesi küçüklüğünden beri çocuğuna bakmıyordu. İlk 6 aydan sonra çocuğa ben baktım. Annelik vazifesini yapmadı ama çocuğun iadesini talep etti.

Leonardo davasında karar: ’Baba imdat’ feryadı Türkiye’yi ağlattı!

Aradan 5 yıl geçti. Arkadaşları, okulu ve tüm düzeni her şeyi burada. 'Türkiye'den ayrılması ona zarar verir, travma yaşatır' diye psikolog raporu var. Tek konuştuğu dil Türkçe. Ona rağmen Yargıtay'dan iade kararı çıktı" dedi.

SON DAKİKA