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Leonardo davasında karar: 'Baba imdat' feryadı Türkiye'yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
12:13
Leonardo davasında karar: 'Baba imdat' feryadı Türkiye'yi ağlattı!
Demirbilek Yiğit ile İtalyan Ilaria Alassondra Sassone, evlilik dışı ilişkiden çocukları Leonardo'yu kucaklarına aldı. Ancak ikilinin ayrılık kararı sonrası velayet savaşı çıktı! Baba Demirbilek Yiğit'in 5 yıl önce İzmir'e getirdiği Leonardo'nun annesine iade kararı çıktı. Yargıtay'ın onayladığı karar sonrası Leonardo polis eşliğinde babasından alındı. O anlar, Türkiye'yi ağlattı!