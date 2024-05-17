Leonardo davasında karar: ’Baba imdat’ feryadı Türkiye’yi ağlattı!

Aradan 5 yıl geçti. Arkadaşları, okulu ve tüm düzeni her şeyi burada. 'Türkiye'den ayrılması ona zarar verir, travma yaşatır' diye psikolog raporu var. Tek konuştuğu dil Türkçe. Ona rağmen Yargıtay'dan iade kararı çıktı" dedi.