Haberler Yaşam Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:41

Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

Zamlı maaş farkı ne zaman yatacak sorusu hakkında açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geldi. 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri için mutlu gün geldi. Ocak zammı ile yüzde 30'luk bir zam oranına kavuşan emekli ve memurlar, "maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayının sonuna gelinmişken ek ödemelerin ödenmesi hakkında basın açıklaması da yapıldı. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023