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Haberler Yaşam Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:41

Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

Zamlı maaş farkı ne zaman yatacak sorusu hakkında açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geldi. 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri için mutlu gün geldi. Ocak zammı ile yüzde 30'luk bir zam oranına kavuşan emekli ve memurlar, "maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayının sonuna gelinmişken ek ödemelerin ödenmesi hakkında basın açıklaması da yapıldı. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023

Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Yüzde 30'luk maaş zammı teknik sorunlar nedeniyle 15 Ocak'ta yatmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile maaş farkı ne zaman yatacak sorusuna yanıt verildi. Yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farkını yakında alacak. İşte zamlı maaş farkı ödeme tarihi 2023

Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyor. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında zamlı memur emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

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Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

Buna göre, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.

Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

AYLIK VE EK GÖSTERGE FARKI ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme takvimi tarihleri 2023 belli oldu!

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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