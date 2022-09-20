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Haberler Yaşam Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 13:38

Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Son dakika haberi: Kan donduran olay Mardin Dargeçit'te yaşandı. Pakistan Öner (32), mahalle yolunda 2 çocuğunun gözü önünde eşi Emin Öner (34) tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek katledildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emin Öner, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, taziye evinde toplanan kadınlar yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Korkunç olay, 16 Eylül günü Dargeçit ilçesinde yaşandı… Emin Öner, eşi Pakistan Öner ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pakistan Öner'i defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Pakistan Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Pakistan Öner'in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi. Öner'in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi. Pakistan Öner'in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.


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Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Pakistan Öner için, Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner'in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı'na gelen kadınlar, ellerinde Öner'in fotoğrafını taşıyarak, "Kadın, Yaşam, Özgürlük", "Kadına vurulan eller kırılsın", "Kadına kalkan eller kırılsın" ve "Katile idam" sloganları atarak, mezarın başında ağıtlar yaktı.

Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba, "Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu. Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek boşanmayı iptal ediyordu. Sonra ablam da o çocukları için, sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu, hiç sesini çıkartmadı.

Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Sürekli tehdit ediyordu. 'Dışarı çıkmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu çekmeyeceksin, pencereyi açmayacaksın'. Kıskançlık vardı, yani hep böyle yapıyordu. Tek isteğimiz adalet. Adalet, onun idamı. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İdam olsun, onu idam etsinler. Bir Pakistan öldü, ikinci Pakistan olmasın. Bir Pakistan yeter bize, ikinci Pakistan çıkmasın" dedi.

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