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Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 13:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
13:38
Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!
Son dakika haberi: Kan donduran olay Mardin Dargeçit'te yaşandı. Pakistan Öner (32), mahalle yolunda 2 çocuğunun gözü önünde eşi Emin Öner (34) tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek katledildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emin Öner, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, taziye evinde toplanan kadınlar yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.