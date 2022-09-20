Mardin’de Pakistan Öner vahşice katledildi: Bütün vücudu delik deşik!

Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba, "Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu. Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek boşanmayı iptal ediyordu. Sonra ablam da o çocukları için, sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu, hiç sesini çıkartmadı.