Haberler
Yaşam
Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
10:09
Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Mübarek Ramazan ayını uğurlayıp bayrama eriştiğimiz şu günlerde, iş yeri ve kurumların çalışma durumu araştırma konusu olabiliyor. Bu noktada, bayramda mutfak alışverişi yapmayı planlayanlar marketler bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte market çalışma saatleri ile Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı.