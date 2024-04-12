Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bayram tatilinde ev ihtiyaçlarını karşılamak için sabah saatlerinde markete gitmeyi planlayan vatandaşlar marketler bayramda açık mı sorusuyla market çalışma saatlerini inceliyor. Bazı kurum ve işletmelerde resmi tatil dolayısıyla çalışma saatleri değişiklik gösterdiğinden Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorular sıkça araştırılıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.