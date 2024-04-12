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Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:09

Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Mübarek Ramazan ayını uğurlayıp bayrama eriştiğimiz şu günlerde, iş yeri ve kurumların çalışma durumu araştırma konusu olabiliyor. Bu noktada, bayramda mutfak alışverişi yapmayı planlayanlar marketler bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte market çalışma saatleri ile Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı.

Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bayram tatilinde ev ihtiyaçlarını karşılamak için sabah saatlerinde markete gitmeyi planlayan vatandaşlar marketler bayramda açık mı sorusuyla market çalışma saatlerini inceliyor. Bazı kurum ve işletmelerde resmi tatil dolayısıyla çalışma saatleri değişiklik gösterdiğinden Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorular sıkça araştırılıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Genellikle Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olarak hizmet veren marketlerin 2. ve 3. günde normal düzene döndükleri görülüyor. İşte, marketlerin çalışma saatleri...

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Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

Marketler bayramda açık mı? Bim, A101, ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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