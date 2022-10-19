Haberler Yaşam MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 16:52

MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Jüri koltuğunda ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef, haftanın her günü izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak sevilen program, bugün TV8 yayın akışında yer almadı. Bu durum karşısında programın sıkı takipçileri, ''MasterChef bu akşam yok mu, neden yok?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı…