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Haberler Yaşam MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 16:52

MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Jüri koltuğunda ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef, haftanın her günü izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak sevilen program, bugün TV8 yayın akışında yer almadı. Bu durum karşısında programın sıkı takipçileri, ''MasterChef bu akşam yok mu, neden yok?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin sunuculuğunda MasterChef, her gün birbirinden güzel, lezzetli ve ilginç tarifleri izleyicilerle buluşturuyor. Ancak geniş bir seyirci kitlesi bulunan MasterChef, TV8'in bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki, MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte MasterChef yeni bölüm tarihi ve 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Haftanın her günü ekranlarda olan MasterChef Türkiye, 19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı yani bu akşam yayınlanmayacak. MasterChef yerine saat 20:00'da TV8'in yeni dizisi Tuzak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bu duruma göre MasterChef, bundan sonra çarşamba akşamları yayınlanmayacak.

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MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye, Çarşamba akşamları hariç haftanın her günü saat 20:00'da TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Yani, MasterChef'in yeni bölümü, 20 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak.

MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

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