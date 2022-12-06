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Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:10

MASTERCHEF kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık dün akşam MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece yapılan kritik eleme gecesi sonrasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ile üyelerinin belli olduğu MasterChef kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan yarışmacıya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık dün akşam MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belli olduğu kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ana kadro yarışmacılarının mavi takım kaptanı olmak ve haftayı kendi stratejisine göre şekillendirmek isteyerek tezgah başında hünerlerini gösterdiği kritik kaptanlık oyunu mücadelesinde kazanan ve mavi takım kaptanı olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takım kaptanı olan yarışmacılar ile yeni haftanın takım üyeleri şöyle;

MASTERCHEF kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık dün akşam MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

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MASTERCHEF kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık dün akşam MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

5 Aralık 2022 Pazartesi günü Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları zorlu mücadelenin ilk aşaması için tezgah başına geçerek en başarılı su böreğini hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık dün akşam MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu mücadelede giderek sayısı azalan ve büyük finale yaklaşan ana kadro yarışmacıları verilen sürenin sona ermesiyle birlikte hazırladıkları su böreklerini jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık dün akşam MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan kaptanlık oyununda en başarılı su böreğini hazırlayan 2 isim Yağız ve Metin oldu.

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