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Haberler Yaşam Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kritik gece potaya giren flaş isim!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 00:44

Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kritik gece potaya giren flaş isim!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021 son bölümde haftanın ilk takım oyunu oynandı. 17. Haftaya girilen yarışmada kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım ve değerlendirmeler sonucunda kritik dokunulmazlık oyununda kazanana olmak için tezgah başında en yaratıcı ve başarılı ürünleri çıkarmak için hünerlerini gösterdi. Başarısız olan takımdan ise haftanın ilk eleme adayı potaya gönderildi. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler "son dakika Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan son dakika Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda kazanan olmak ve eleme potasına girmemek için haftanın ilk takım oyununda tezgah başında hünerlerini ortaya koydu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı yapmak için mücadele verdi. Yarışmanın takipçileri ise kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi sonrasında eleme adayı seçilen ismi merak ederek "son dakika Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili detaylar şöyle;

Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

14 Aralık 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takım üyeleri kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünleri en başarılı yapan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takımdan haftanın ilk eleme adayı seçildi.

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Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhasında yaratıcılık ve düello şeklinde yapılan oyunda 2 ana ürünle tatlı yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kazanan takım bir avantajın da sahibi oldu.

Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım ve değerlendirmeler sonrasında ilk oyunu kırmızı takımın kazandığı duyuruldu. Böylelikle kırmızı takım bir yarışmacısını istediği sıraya koyma avantajının da sahibi oldu. Böylelikle verilecek 2'şer ürünle yapılacak 4 düello start almış oldu.

Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DONULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021 son bölümde oynanan kritik 4'lü düelloda jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer tarafından verilen 40 dakikalık süre sonunda yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında gecenin dokunulmazlık zırhını kırmızı takım oldu.

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