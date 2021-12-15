Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kritik gece potaya giren flaş isim!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021 son bölümde haftanın ilk takım oyunu oynandı. 17. Haftaya girilen yarışmada kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım ve değerlendirmeler sonucunda kritik dokunulmazlık oyununda kazanana olmak için tezgah başında en yaratıcı ve başarılı ürünleri çıkarmak için hünerlerini gösterdi. Başarısız olan takımdan ise haftanın ilk eleme adayı potaya gönderildi. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler "son dakika Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan son dakika Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.