Masterchef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kritik gece potaya giren flaş isim!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda kazanan olmak ve eleme potasına girmemek için haftanın ilk takım oyununda tezgah başında hünerlerini ortaya koydu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı yapmak için mücadele verdi. Yarışmanın takipçileri ise kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi sonrasında eleme adayı seçilen ismi merak ederek "son dakika Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili detaylar şöyle;