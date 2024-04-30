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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 22:56

Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 'in dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanan ilk bölümünün ardından ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizi 10. Bölüm fragmanı ile gündemde. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, 9. bölüm izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 10. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, detaylar!

Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile Salı akşamı ekranlara geldi, yeni bölümü ilgiyle takip edilirken, 10. Bölümden ipuçları verecek olan yeni bölüm fragmanı da yakından takip ediliyor. Peki, TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 10. Bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak? İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 10. Bölüm fragman!

Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM İZLE!

30 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM FRAGMANI!

30 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

https://www.youtube.com/@mehmedfetihlersultani

Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karaman üzerine sefere çıkan Mehmed, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı Evrenesoğlu Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmed'i haremden alıp tahtta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmed'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmed'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmed'i Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır.

Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ancak Gülşah onun için büyük bir engeldir. Halime aşıp hedefine ulaşabilecek mi, yoksa makus talihine boyun mu bükecek? Konstantinos ise tehlikeli ama sonunda kazançlı çıkabileceği bir teklifi kabul eder, seferdeki Mehmed'e bir elçi göndererek Orhan'ın tahsisatın arttırılmasını ister.

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