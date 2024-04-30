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Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
22:56
Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragman heyecanı! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 'in dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanan ilk bölümünün ardından ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizi 10. Bölüm fragmanı ile gündemde. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, 9. bölüm izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 10. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, detaylar!