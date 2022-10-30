Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 10:39

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

Memur maaşı hesaplama işlemleri doktor, hemşire, polis, öğretmen maaşları için başladı. Yeni yılla birlikte yeniden değerlendirilecek memur ve emekli zammı ile birlikte sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi oldu. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Memur zammı 2023 ocak son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, ocak zammı memur haberleri…