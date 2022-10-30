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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu
Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 10:39

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

Memur maaşı hesaplama işlemleri doktor, hemşire, polis, öğretmen maaşları için başladı. Yeni yılla birlikte yeniden değerlendirilecek memur ve emekli zammı ile birlikte sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi oldu. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Memur zammı 2023 ocak son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, ocak zammı memur haberleri…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

2023 Ocak memur zammı hesaplama ardından doktor, hemşire, polis, öğretmen maaş tablosu ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni yıl öncesinde sosyal refah düzenlemesi hakkında bilgi verilmesi ek zammın habercisi oldu. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan emekli ve memurlar ocak zammı için gün sayıyor. 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak rakam için 3 aylık fark geride kaldı. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu yanıt arıyor. İşte, memur maaş zammı hakkında son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Doktor, polis, öğretmen maaş tablosu

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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