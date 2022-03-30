Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kara Tahta, bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da gündemde. Usta isimler ve yeni yüzlerin birleştiği kadrodaki oyunculardan biri de Mine Tüfekçioğlu. Dizide "Ülfet" karakterine hayat verecek ünlü isim, "Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında ve nereli" sorularını beraberinde getirdi. İlk bölümünden önce gündem olan oyuncu kadrosu yakın takibe alındı. Peki, Mine Tüfekçioğlu kimdir, eşi kim? İşte Mine Tüfekçioğlu dizileri ve hayatı…