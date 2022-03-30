Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

Sekiz yıl gibi bir süre Antalya'da görev yaptıktan sonra 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Tüfekçioğlu, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, pek çok televizyon dizisi çalışması da yapmıştır.

Kendisi gibi Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Payidar Tüfekçioğlu ile evli olan Mine Tüfekçioğlu, gazeteci Hızır Tüzel'in kardeşidir.