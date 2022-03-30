Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri
Giriş Tarihi: 30.03.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 17:15

Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Kara Tahta, bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da gündemde. Usta isimler ve yeni yüzlerin birleştiği kadrodaki oyunculardan biri de Mine Tüfekçioğlu. Dizide "Ülfet" karakterine hayat verecek ünlü isim, "Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında ve nereli" sorularını beraberinde getirdi. İlk bölümünden önce gündem olan oyuncu kadrosu yakın takibe alındı. Peki, Mine Tüfekçioğlu kimdir, eşi kim? İşte Mine Tüfekçioğlu dizileri ve hayatı…

Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında bugün seyircisiyle buluşacak. Bir süredir televizyon ekranlarında yer almayan ünlü oyuncu Miray Daner ve Furkan Andıç'ın buluşacağı dizide birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Onlardan biri de Mine Tüfekçioğlu. Kara Tahta Ülfet karakterine hayat verecek oyuncu, dizide evladı için her şeyi göze alabilecek bir anne karakterine can verecek. Peki, Kara Tahta Ülfet kimdir, Mine Tüfekçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

MİNE TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

8 Ağustos 1966 İstanbul doğumlu olan Mine Tüfekçioğlu, Maltepe Anadolu Lisesi'nde orta eğitimini tamamladıktan sonra, lisans eğitimi almak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1987 yılında mezun oldu.

Ünlü oyuncu, mezun olduktan sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. 1991 yılına kadar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1991 ve 1992 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

Sekiz yıl gibi bir süre Antalya'da görev yaptıktan sonra 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Tüfekçioğlu, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, pek çok televizyon dizisi çalışması da yapmıştır.

Kendisi gibi Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Payidar Tüfekçioğlu ile evli olan Mine Tüfekçioğlu, gazeteci Hızır Tüzel'in kardeşidir.

Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta’nın Ülfet’i Mine Tüfekçioğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve dizileri

MİNE TÜFEKÇİOĞLU DİZİLERİ

Kara Tahta - Ülfet

Maria ile Mustafa - Zümrüt

Galip Derviş - Ayşe Boz (Konuk Oyuncu)

Bir Çocuk Sevdim - Seda

Kurtlar Vadisi Pusu - Ebru'nun Annesi

Genco

24 Saat

Ölümsüz Aşk

Zerda

SON DAKİKA