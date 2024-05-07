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MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:44
MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1829 işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar MSB 1829 personel alımı İŞKUR kura tarihleri araştırmasına başladı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı kadro kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 1829 açıktan sürekli işçi alımı kurasının ne zaman olacağı merak ediliyor. Alımlarla ilgili tüm süreç İŞKUR ekranından gerçekleştirilecek. Kura çekimini bekleyen adayların adaylar süreci araştırmaya başladı. Peki, MSB1829 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte MSB işçi alımı kura tarihleri