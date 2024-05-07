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Haberler Yaşam MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:44

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1829 işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar MSB 1829 personel alımı İŞKUR kura tarihleri araştırmasına başladı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı kadro kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 1829 açıktan sürekli işçi alımı kurasının ne zaman olacağı merak ediliyor. Alımlarla ilgili tüm süreç İŞKUR ekranından gerçekleştirilecek. Kura çekimini bekleyen adayların adaylar süreci araştırmaya başladı. Peki, MSB1829 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte MSB işçi alımı kura tarihleri

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 1829 dışardan sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu ilana başvuru süreci tamamlandı. İŞKUR başvuru ekranı üzerinden yapılacak kuranın sonuçlar yine aynı ekran üzerinden açıklanacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İşte detaylar

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV OLACAK
Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.
Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

70 PUANIN ALTINDA ALAN ADAYLAR...
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.
Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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