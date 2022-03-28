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Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:06

MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ile ilgili son gelişmeler adayların haftanın ilk günüyle birlikte gündemindeki yerini aldı. Son olarak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ilde sınav merkezlerinde geçtiğimiz gün düzenlenirken gözler "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Amaçları doğrultusunda zorlu sorular karşısında ter döken adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları için araştırmalarını sürdürürken tarih bilgisi de belli oldu. İşte sonuç tarihi ve detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından organize edilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından MSÜ sonuçları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 81 il merkezinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları da duyurulmuştu. Adaylar soru ve cevap kitapçıklarına bakarak fikir sahibi olurken gözler "2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır soruları da yanıt bulmuş oldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

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