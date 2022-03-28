Haberler Yaşam MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:06

MSÜ SINAV SONUÇLARI için binlerce adayın geri sayımı başladı! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ile ilgili son gelişmeler adayların haftanın ilk günüyle birlikte gündemindeki yerini aldı. Son olarak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ilde sınav merkezlerinde geçtiğimiz gün düzenlenirken gözler "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Amaçları doğrultusunda zorlu sorular karşısında ter döken adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları için araştırmalarını sürdürürken tarih bilgisi de belli oldu. İşte sonuç tarihi ve detaylar...