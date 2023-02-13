Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:43

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 yılı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi. Yeni geç başvuru tarihi boyunca sınav merkezi tercihleri de güncellenebilecek. 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihini öğrenmek ve başvuru ekranına erişmek isteyenler yoğun olarak "2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları.

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

2023 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihinin değiştirildiği Milli Savunma Üniversitesi tarafından ilan edildi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından güncel başvuru tarihini öğrenmek isteyenler ve başvuru ekranına erişmek isteyenler "2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

2023 MSÜ SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI

MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları şu şekilde;

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

2023 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 MSÜ başvuru ücreti 130 Türk Lirası'dır.

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

2023 MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilecek.

2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI | TIKLAYINIZ

SON DAKİKA