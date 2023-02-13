Haberler Yaşam MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:43

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ | 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 yılı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi. Yeni geç başvuru tarihi boyunca sınav merkezi tercihleri de güncellenebilecek. 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihini öğrenmek ve başvuru ekranına erişmek isteyenler yoğun olarak "2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları.