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Müge Anlı Yusuf Kavuk'un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
12:38
Müge Anlı Yusuf Kavuk'un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...
Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Kavuk'un sevgilisi Derya ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Harun Ateş'ti. Katil Ateş, sorgusunda Yusuf'u öldürüp ormana gömdüğünü itiraf etti. Piknik detayı ise kan dondurdu.