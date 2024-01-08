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Haberler Yaşam Müge Anlı Yusuf Kavuk'un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:38

Müge Anlı Yusuf Kavuk'un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Kavuk'un sevgilisi Derya ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Harun Ateş'ti. Katil Ateş, sorgusunda Yusuf'u öldürüp ormana gömdüğünü itiraf etti. Piknik detayı ise kan dondurdu.

Müge Anlı Yusuf Kavuk’un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...

Müge Anlı, bir cinayeti daha aydınlattı... Her şey bundan 6 ay önce başladı. Bursa İnegöl'de oturan 31 yaşındaki bir çocuk babası Yusuf Kavuk sırra kadem bastı.

Müge Anlı Yusuf Kavuk’un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...

Kayıp adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının şüpheli kaybının araştırılması için yardım çağrısı yaptı. Derya ve Yusuf'u suçlayan aile fertleri "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı Yusuf Kavuk’un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...

Aile, oğulları Yusuf'un, Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini anlattı.

Müge Anlı Yusuf Kavuk’un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...

Ancak Yusuf Kavuk'tan acı haber alındı. Öldürülüp Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı Yusuf Kavuk’un katilini açıkladı! Öldürüp ormana gömmüş! Piknik yapar gibi...

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Derya Altun'un Yusuf Kavuk ile Makedonya'da tanıştırdığı Harun Ateş ve Harun Ateş'in sevgilisi olduğu söylenen kız arkadaşı gözaltına alındı.

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