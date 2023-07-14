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Haberler Yaşam Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:09

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Ailenin eski çalışanı olduğu öğrenilen ve Gasp Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö. (28) emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Şüpheli; "Pazartesi günü birlikte menemen yedik. Sonra bizim eve geçip nargile içmeye başladık. O sıra eski konulardan konuşurken aramızda tartışma çıktı. İple boğarak öldürdüm" dediği iddia edildi. Öldürdükten sonra banyoda 6 parçaya ayırdığı cesedi evdeki derin dondurucuya koyduğunu öne süren cani aileye online mesajlaşma programından ulaşıp 40 bin dolar fidye istediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen cani tutuklandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu vahşetin detayları...

Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu. İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti.

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!

MUHAMMED NUR KASADAR'I PARÇALARA AYIRDI
Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi. Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

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Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!

FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!

Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı.

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış: Okudukça kanınız donacak!

DONDURUCU İLE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış halde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından parçaların çözülmemesi nedeniyle dondurucu ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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