NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi bilinen adıyla NASA dünya dışındaki keşiflerini devam ettiriyor. Kızıl Gezegen Mars ise insanoğlunun en büyük meraklarından biri. NASA son olarak Mars'taki buzlu kum tepelerinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracı tarafından çekildi. NASA geçtiğimiz günlerde keşif aracı Persevence ile Mars'tan yeni kareler kaydetmişti. NASA bu görüntüleri dünya kamuoyu ile de paylaştı. Ardından ise yükselen uzay gücü Çin, Mars'tan NASA'ya nazire yapan kareler paylaştı. İşte son görüntüler...