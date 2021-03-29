NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

Yer küredeki süper güçler rekabeti uzayda da devam ediyor. NASA ellbette bu konuda dünya lideri olarak görünse de Rusya ve Çin2in de uzay çalışmaları dikkat çekiyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin görüntülerini yayınlamıştı. Bu kez Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen'e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı.