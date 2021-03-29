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'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi bilinen adıyla dünya dışındaki keşiflerini devam ettiriyor. ise insanoğlunun en büyük meraklarından biri. NASA son olarak Mars'taki buzlu kum tepelerinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracı tarafından çekildi. NASA geçtiğimiz günlerde keşif aracı ile Mars'tan yeni kareler kaydetmişti. NASA bu görüntüleri dünya kamuoyu ile de paylaştı. Ardından ise yükselen uzay gücü Çin, Mars'tan NASA'ya nazire yapan kareler paylaştı. İşte son görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 09:11
NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (), 'tan yeni bir görüntü paylaştı.

Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracı Mars'taki buzlu kum tepelerini fotoğrafladı.

Söz konusu karede gezegenin kuzeyinde yer alan 5 kilometre çapındaki kraterdeki buzlu kum tepeleri yer aldı.

NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

DAR OLUKLARIN KANAL OLUŞUMUNA BAŞLADIĞI BİLGİSİ VERİLDİ!

'dan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda.

NASA ayrıca fotoğrafta yer yer alan dar olukların, kanal oluşumunun başladığına işaret ettiği bilgisinin altını çizdi.

NASA'nın iki tonluk Reconnaissance Orbiter uzay aracı, 12 Ağustos 2005'te başlayan 498 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından 'e ulaşmıştı.

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NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

Yer küredeki süper güçler rekabeti uzayda da devam ediyor. ellbette bu konuda dünya lideri olarak görünse de Rusya ve Çin2in de uzay çalışmaları dikkat çekiyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin görüntülerini yayınlamıştı. Bu kez Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), 'e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı.

NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

'a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2'si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.

Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020'de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti.

NASA Mars'tan yeni görüntü paylaştı! Buzlu kum tepeleri böyle görüntülendi

Uzay aracının, Mayıs veya Haziran'da 'a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

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