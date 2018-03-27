Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

Bir dönem Türkiye'de de sihirbazlık gösterileri yayınlanan dünyaca ünlü sihirbaz Steven Frayne (Dynamo) geçirdiği hastalık nedeniyle tanınmaz hale geldi. Frayne'in en önemli ve bilinen gösterisi Londra'daki Thames Nehri'nin 'üzerinde yürüdüğü' bu anlara aitti. Tedavisi olmayan Crohn hastalığına yakalanan 34 yaşındaki ünlü sihirbaza bakanlar onu tanıyamıyor. Çocukluğunda midesinden bir kısım aldırmak zorunda kalan adam hayata 'yeni yüzüyle' tutunmaya çalışıyor. İşte adamın yeni hali.. Gördüklerimiz gerçek mi? Geçen haziranda illüzyonist Steven Frayne'i (Dynamo) Londra'nın ünlü Thames Nehri üzerinde 'yürürken' görenler, hayret içinde birbirlerine bu soruyu soruyordu. Frayne ise o sırada halinden gayet memnundu. Çünkü insanları şaşırtmak, onun için bir tür varlık sebebiydi.