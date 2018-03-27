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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...

Giriş Tarihi: 27.03.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 10:50
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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

Bir dönem Türkiye'de de sihirbazlık gösterileri yayınlanan dünyaca ünlü sihirbaz (Dynamo) geçirdiği hastalık nedeniyle hale geldi.

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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

Frayne'in en önemli ve bilinen gösterisi Londra'daki Thames Nehri'nin 'üzerinde yürüdüğü' bu anlara aitti.

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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

Tedavisi olmayan Crohn hastalığına yakalanan 34 yaşındaki ünlü sihirbaza bakanlar onu tanıyamıyor.

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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

Çocukluğunda midesinden bir kısım aldırmak zorunda kalan adam hayata 'yeni yüzüyle' tutunmaya çalışıyor.

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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

İşte adamın yeni hali..

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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

"Gördüklerimiz gerçek mi?" Geçen haziranda illüzyonist 'i (Dynamo) Londra'nın ünlü Thames Nehri üzerinde 'yürürken' görenler, hayret içinde birbirlerine bu soruyu soruyordu.

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Nehrin üzerinde yürüyordu! hale geldi...
Nehrin üzerinde yürüyordu! Tanınmaz hale geldi...

Frayne ise o sırada halinden gayet memnundu. Çünkü insanları şaşırtmak, onun için bir tür varlık sebebiydi.

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