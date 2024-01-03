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Nida Nur Nergiz'i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
12:57
Nida Nur Nergiz'i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!
Tüyler ürperten olay Mersin'de yaşanmıştı. İntörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş (32) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanık Karakuş'un, olayın ardından Nergiz'in kız kardeşine, 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi...