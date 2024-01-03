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Haberler Yaşam Nida Nur Nergiz'i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 12:57

Nida Nur Nergiz'i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!

Tüyler ürperten olay Mersin'de yaşanmıştı. İntörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş (32) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanık Karakuş'un, olayın ardından Nergiz'in kız kardeşine, 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi...

DHA
Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!

Olay, 23 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti.


Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!

Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski kız arkadaşı Nergiz'i görünce inip, tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz ağır yaralandı.

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Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!

Nida Nur Nergiz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan bir gün sonra yakalanan Karakuş tutuklandı.

Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!

KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ
Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Karakuş'un 'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı: İşte istenen ceza!

Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi.

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