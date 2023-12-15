O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

"3 METRE AŞAĞIDA…"

İskilip Kalesi içerisinde bulunan sarnıcın Osmanlı döneminden beri bir fiil kullanılan bir alan olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, "Geçmişine baktığımızda da İskilip kalesi Helenistik dönemden itibaren de aralıksız sürekli yerleşimin görüldüğü kaledir. Kalenin tam merkezinde geçmişte zindan veya kale olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz sarnıcın üst tabanındayız. Burasının yaklaşık 3 metre aşağısında da başka bir taban daha yer alıyor. Oda Roma dönemine tarihlendirilen bir süreci ihtiva ediyor. Etrafı ana kayalarla çevrelenmiş açık alan kısımlarda kaba moloz taşlarla çevrilmiş üzeri Horasan harcı ile kapatılmış bir cephesi bulunuyor. Zeminde ise 3-4 taban halinde yüzeye serpme serilmiş ve altında da bir kısmında mıcır taşlar bir kısmında da moloz taşlardan oluşan bir metre kalınlığında taban oluşturulmuş" dedi.





