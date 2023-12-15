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Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 14:54

O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Çorum'da bulunan tarihi kalede kazı çalışmaları yapıldı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık sarnıç ve mimarı yapıya ulaşıldı.

İHA
O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Çorum'un İskilip ilçesinde geçen yıllarda bayrak direği dikmek için yapılan kazı çalışmalarında tarihi sarnıç bulunmuştu. Daha sonra İskilip Kalesi'nde başlatılan kurtarma kazı çalışmaları Çorum Müzesi başkanlığında Hitit Üniversitesi danışmanlığında, İskilip Belediyesi'nin destekleriyle yürütülüyor.

O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Çalışma çerçevesinde temizlik ve 4 ayrı noktada sondaj çalışması yapıldı. Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kalede 2 bin yıllık sarnıç ve mimari yapının yanı sıra, çeşitli seramik parçaları bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı ve Kazı Danışması Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan ve "Poflogonya" bölgesi olarak adlandırılan bölgenin en önemli merkezinin İskilip olduğunu açıkladı.

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O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

"3 METRE AŞAĞIDA…"
İskilip Kalesi içerisinde bulunan sarnıcın Osmanlı döneminden beri bir fiil kullanılan bir alan olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, "Geçmişine baktığımızda da İskilip kalesi Helenistik dönemden itibaren de aralıksız sürekli yerleşimin görüldüğü kaledir. Kalenin tam merkezinde geçmişte zindan veya kale olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz sarnıcın üst tabanındayız. Burasının yaklaşık 3 metre aşağısında da başka bir taban daha yer alıyor. Oda Roma dönemine tarihlendirilen bir süreci ihtiva ediyor. Etrafı ana kayalarla çevrelenmiş açık alan kısımlarda kaba moloz taşlarla çevrilmiş üzeri Horasan harcı ile kapatılmış bir cephesi bulunuyor. Zeminde ise 3-4 taban halinde yüzeye serpme serilmiş ve altında da bir kısmında mıcır taşlar bir kısmında da moloz taşlardan oluşan bir metre kalınlığında taban oluşturulmuş" dedi.


O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

ROMA DÖNEMİNE UZANIYOR…
Sarnıçta Roma dönemine ait bulgular yer aldığını anlatan Gündoğdu, "Orada 8 basamak tespit edildi. Kalenin üst tabanında 3.5 metrelik bir derinlik var hemen doğu tarafında da 8 metrelik bir derinlik var. Kalelerde sarnıçlar genellikle suların depolandığı alanlar. Suyu depolamak için kar suyu yada karlar iteklenerek sarnıçta biriktirilir. Bunlarda yaz ve ilkbahar aylarında kullanılır. Buralarda su ihtiyacını karşılayabilecek depo yoktur. Bu sarnıç bu kalenin içerisindeki su ihtiyacını karşılıyordu" ifadelerini kullandı.

O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

330 YILINDAN BERİ!
Sarnıcın, 330 yılından beridir kullanıldığını anlatan Gündoğdu, "Roma dönemi evveline de gittiğini görüyoruz. Kalenin altında bulunan kaya mezarları Helenistik dönemden itibaren kullanıldığını gösteren en önemli belge. Bu kalenin kullanıldığı alan yüzeyden 100 metre yüksekte, ana kaya üzerinde çanakvari yerleşmiş bir kale. Bölgesel olarak baktığımızda Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan Poflogonya bölgesi olarak adlandırdığımız bölgenin de en önemli merkezini İskilip oluşturuyor. Paflagonya bölgesinin en önemli merkezi İskilip'tir" diye konuştu.

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