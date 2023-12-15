O ilimizde bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Çorum'un İskilip ilçesinde geçen yıllarda bayrak direği dikmek için yapılan kazı çalışmalarında tarihi sarnıç bulunmuştu. Daha sonra İskilip Kalesi'nde başlatılan kurtarma kazı çalışmaları Çorum Müzesi başkanlığında Hitit Üniversitesi danışmanlığında, İskilip Belediyesi'nin destekleriyle yürütülüyor. Çalışma çerçevesinde temizlik ve 4 ayrı noktada sondaj çalışması yapıldı. Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kalede 2 bin yıllık sarnıç ve mimari yapının yanı sıra, çeşitli seramik parçaları bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı ve Kazı Danışması Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan ve 'Poflogonya' bölgesi olarak adlandırılan bölgenin en önemli merkezinin İskilip olduğunu açıkladı. '3 METRE AŞAĞIDA...' ROMA DÖNEMİNE UZANIYOR... 330 YILINDAN BERİ! Müze Müdürü Metin Çakar ise Çorum Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 5 Temmuz'da kalede başlatılan kazı ve temizlik çalışmalarının ana kayaya ulaşılması nedeniyle tamamlandığını belirterek, 'Bu yapılan çalışma sırasında alanda tespit edilen birçok eser parçaları bilimsel usullerle tespit edilerek Çorum Müzesinde değerlendirilmek üzere depoya kaldırılmıştır. Ayrıca çalışma sırasında ortaya çıkan sarnıç yapısı ve altında yer alan mimari bölüm şimdiye kadar bu tip bir kazı çalışmasında nadiren rastlanan bir bulgudur. Bu sebeple mahiyeti henüz tam olarak anlaşılamayan sarnıç yapısın tam olarak anlaşılabilmesi için şartlar uygun olursa 2024 yılında da kazı çalışması yapılması düşünülmektedir. Bilindiği üzere yakın döneme kadar kale içerisinde bir çok konut ve iskan mevcuttur. İskilip belediyesince yapılan kamulaştırma ve aynı dönemlerde Bakanlığımızca gerçekleştirilen restorasyon çalışması sonrasında sur duvarları yenilenen ve içindeki konutların tamama yakını kaldırılan kalede pek çok proje için uygun alan ve mekan mevcut hale gelmiştir. Bu alanla ilgili olarak önümüzdeki dönemde İskilip Belediyesince yapılması planlanan peyzaj projesi için hali hazırda Belediye tarafından hazırlatılan ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafınca onaylanan mevcut projenin gelecekte uygulanabilirliği için Kurul kararıyla alanda sondaj ve temizlik çalışması yapılarak, elde edilen sonuca göre projeye başlanabilecektir. Müzemiz Müdürlüğünce yapılan kazı raporu önümüzdeki hafta ilgili kurula gönderilecektir. Bu sebeple projenin sorunsuzca uygulanabilmesi için bu kazı çalışmasının da yapılması esasında zorunluluktur' şeklinde konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da, Çorum'da 5 farklı alanda kazı çalışması yapıldığını belirterek, 'İskilip bizim için ayrı bir öneme sahip. İskilip seyyahların anlattığı bir bölge. İlçeye geldiğimizde insanların gördüğü ilk kültürel yapı İskilip kalesi. Bu nedenle burasının öncelikle yapılması gerekiyordu. Ne zaman yapıldığını nasıl bugüne geldiğinin bilinmesi gerekiyordu. Sondaj çalışmalarında el edilen verilerle gerekli izinler alınarak kazı çalışmasına başlandı' ifadelerini kullandı. İskilip Kalesinin değişik efsanelere konu olduğunu anlatan Belediye Başkanı Ali Sülük de, 'Buraya bayrak direği dikmek için yaptığımız çalışmada değişik bir doku ile karşılaştık. Hemen Müze Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Üniversite Müze Müdürlüğü, bakanlık tarafından kazı çalışması başlatıldı. Beklediğimizden daha yüksek veriler elde edildi. Buradaki çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. İskilip turizmine yeni ufuklar açmak istiyoruz. Kale, İskilip için yeni ufuklara pencere açacak' dedi.