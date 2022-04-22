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Haberler Yaşam Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 15:34

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi için ger sayım başladı. Yeni dönemde atanmayı bekleyen binlerce eğitimci şimdi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer son açıklamasında "Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak." İfadeleriyle yeşil ışık yakmıştı. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

Öğretmen atama takvimi için gözler MEB'e çevrildi. Kontenjan ve branş dağılımları için heyecan şimdi dorukta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalarla ilgili müjdeli bir açıklamada bulunmuş ve 2021 KPSS ataması olacağını duyurmuştu. Şimdilerde ise binlerce aday ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Öğretmen atama takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

MÜJDE NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA! ÖĞRETMEN ATAMALARI...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi;

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.

En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Özer atama müjdesi vermişti. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer,

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

"Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" demişti.

Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu.

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