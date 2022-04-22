Haberler Yaşam Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

Giriş Tarihi: 22.04.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 15:34

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Öğretmen atamaları için yeşil ışık!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi için ger sayım başladı. Yeni dönemde atanmayı bekleyen binlerce eğitimci şimdi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer son açıklamasında "Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak." İfadeleriyle yeşil ışık yakmıştı. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...