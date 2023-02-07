OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayan 3 ay süreli (olağanüstü hal) OHAL kararı alındığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında OHAL nedir, neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar? Şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. OHAL nedir sorusu yanıtları ve tüm detaylar.