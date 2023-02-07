OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

Kahramanmaraş'ta etkili olan ve 10 ili şiddetli şekilde etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Bu son dakika açıklamasının ardından OHAL nedir, neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar? Şeklinde araştırmalara devam ediliyor.

OHAL NEDİR, NEDEN, HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR, NASIL UYGULANIR?

OHAL ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;