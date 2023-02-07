Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 23:30

OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayan 3 ay süreli (olağanüstü hal) OHAL kararı alındığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında OHAL nedir, neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar? Şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. OHAL nedir sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

Kahramanmaraş'ta etkili olan ve 10 ili şiddetli şekilde etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Bu son dakika açıklamasının ardından OHAL nedir, neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar? Şeklinde araştırmalara devam ediliyor.

OHAL NEDİR, NEDEN, HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR, NASIL UYGULANIR?

OHAL ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;

OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

DEPREM BÖLGESİNDE İLAN EDİLEN OHAL NE SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldıklarını açıklamasının ardından, OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) onayına sunulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayan 3 ay süreli OHAL kararı aldıklarını açıkladı.

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, doğal afet durumlarında, olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirliyor. Kanuna göre, OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve TBMM'nin onayına sunulacak.

Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilecek, her defasında 4 ayı geçmemek üzere süre uzatabilecek veya olağanüstü hal kaldırabilecek.

OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

Olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasa'nın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilecek.

OHAL nedir? OHAL neden, hangi durumlarda ilan edilir, nasıl uygulanır, ne sağlar?

OHAL KARARI SONRASI YAPILACAKLAR

Kanuna göre, OHAL kararının alınmasının ardından, felakete uğrayanların kurtarılması, hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler, para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanacak.

Gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanacak. Olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olacak.

SON DAKİKA