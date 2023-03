95'inci Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak ünlüler arasında Hailey Bailey, Antonio Banderas, Glend Close, Hugh Grant ve Nicole Kidman gibi bazı aktör ve aktrislerin yer alacağı ifade edildi. Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna'nın birden fazla kategoride Oscar adaylığı bulunan 'Siyah Panter: Wakanda Sonsuza Kadar' filminin 'En İyi Orijinal Şarkı' adayı 'Lift me up' şarkısını canlı seslendireceği belirtildi.



EN FAZLA ADAYLIKLARI OLAN FİLMLER



'Everything Everywhere All at Once' toplam 11 adaylıkla yılın en çok Oscar'a aday gösterilen filmi olurken, onu 9 adaylıkla 'All Quiet on the Western Front' ve yine 9 adaylıkla 'The Banshees of Inisherin' takip ediyor. En önemli kategorilerden biri olan 'En İyi Film Oscar'ında bu yıl 10 film yarışıyor.