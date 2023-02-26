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Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:50

Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

27 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Kahramanmaraş deprem felaketinin yaşanmasının ardından birçok konuda ertelemeler yaşanmıştı. Yapılan açıklamada 10 bin polisin istihdam edileceği ifade edilmiş tarih konusunda bir açıklama olmamıştı. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları son durum ve gelişmeler…

Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

EGM polis alımı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. EGM polis alımı için kadro ihdası yapıldı fakat başvuru sürecine dair detaylar paylaşılmamıştı. Durumun Kahramanmaraş'taki deprem felaketi nedeniyle ertelendiği düşünülüyor. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte son durum ve detaylar.

Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

EGM POLİS ALIMI DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadosu ihdas edildi.

Polis alımı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

POMEM BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 4 kadro ihdası gerçekleştirildi.

POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor fakat henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı.

Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

POMEM VE PMYO NEDİR?
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi'ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.

Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi'ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır.

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