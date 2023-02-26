Haberler Yaşam Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:50

Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları ve 10 bin polis alımı son durum

27 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Kahramanmaraş deprem felaketinin yaşanmasının ardından birçok konuda ertelemeler yaşanmıştı. Yapılan açıklamada 10 bin polisin istihdam edileceği ifade edilmiş tarih konusunda bir açıklama olmamıştı. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlayacak? İşte EGM duyuruları son durum ve gelişmeler…