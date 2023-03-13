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Haberler Yaşam BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7'nin üzerinde bekleniyor..
Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 15:46

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7'nin üzerinde bekleniyor..

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası gözler Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme çevrilmiş durumda. Uzman isimler büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapmaya devam ediyor. Yapılan uyarılar megakentte büyük bir tedirginliğe neden olurken beklenen depremin tarihine ve büyüklüğüne dair çeşitli tahminler yürütülüyor. O tahminlerden biri de Türk jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e ait. Her fırsatta değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Görür, yakın zamanda bölgede 7'nin üzerinde bir depremin beklendiğini ifade etti. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak? İşte, Naci Görür'ün dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması!

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7’nin üzerinde bekleniyor..

Olası büyük İstanbul depremi megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da şimdiye kadar 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında deprem meydana geldiği bilinirken uzman isimler, Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirde yakın tarihte büyük bir sarsıntı beklendiğini belirtiyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gündeme gelen İstanbul depremi ile ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe açıklamalar geliyor. 7'nin üzerinde bir deprem beklendiğini ifade eden Görür, tedbir için çağrı yapıyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor, tahminler ne yönde? İşte, Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklaması…

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7’nin üzerinde bekleniyor..

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrilirken, Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi.

"Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak." diyen Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin tahminini de paylaştı.

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BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7’nin üzerinde bekleniyor..

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.

Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7’nin üzerinde bekleniyor..

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor.

Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7’nin üzerinde bekleniyor..

Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var.

Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur.

Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir.

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