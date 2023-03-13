BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! 7’nin üzerinde bekleniyor..

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası gözler Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme çevrilmiş durumda. Uzman isimler büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapmaya devam ediyor. Yapılan uyarılar megakentte büyük bir tedirginliğe neden olurken beklenen depremin tarihine ve büyüklüğüne dair çeşitli tahminler yürütülüyor. O tahminlerden biri de Türk jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e ait. Her fırsatta değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Görür, yakın zamanda bölgede 7'nin üzerinde bir depremin beklendiğini ifade etti. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak? İşte, Naci Görür'ün dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması!