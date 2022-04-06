Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

11 ayın sultanı Ramazan ayı ilk oruçla birlikte başladı. Geçen iki senenin aksine eski günlerdeki gibi yaşanan sahur ve iftar sofraları maneviyatla karşılandı. 30 gün boyunca devam edecek oruç ibadeti bayramla birlikte son bulacak. İslam aleminin gündeminde "Ramazan bayramı ne zaman?" sorusu yer alıyor. 2022 Ramazan Bayramı tarihi ile memleketlerini ziyaret edecek ve tatili değerlendirecek olanlar şimdiden plan yapmaya başladı. Sorular, Diyanet takvimi ile yanıt buluyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi…