Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bir süredir ne kadar olacağı konusunda yapılan değerlendirmeler ardından emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı da belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyeleri Nisan ayının son haftasında bayram öncesinde ilgili hesaplara yatacak.