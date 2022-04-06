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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi
Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:53

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

11 ayın sultanı Ramazan ayı ilk oruçla birlikte başladı. Geçen iki senenin aksine eski günlerdeki gibi yaşanan sahur ve iftar sofraları maneviyatla karşılandı. 30 gün boyunca devam edecek oruç ibadeti bayramla birlikte son bulacak. İslam aleminin gündeminde "Ramazan bayramı ne zaman?" sorusu yer alıyor. 2022 Ramazan Bayramı tarihi ile memleketlerini ziyaret edecek ve tatili değerlendirecek olanlar şimdiden plan yapmaya başladı. Sorular, Diyanet takvimi ile yanıt buluyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

2 Nisan Cumartesi günü ilk oruçlarını tutan Müslümanlar, imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç ibadetlerine 30 gün boyunca devam edecek. Oruçlar Ramazan Bayramı ile son bulacak. Bayram planı olanlar şimdiden "Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda hafta sonu ile birleşen bayram tatili planların geniş çaplı yapılabilmesini sağlamıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi…

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşecek. 2022 yılı Ramazan Bayramı için Diyanet dini günler takvimi şöyle şekillendi:

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Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Diyanet takvimince 2 – 4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ancak öncesinde cumartesi ve Pazar günü olduğundan. Ramazan Bayramı tatili 5 gün olarak değerlendirilebilir.

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bir süredir ne kadar olacağı konusunda yapılan değerlendirmeler ardından emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı da belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyeleri Nisan ayının son haftasında bayram öncesinde ilgili hesaplara yatacak.

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