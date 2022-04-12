Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:10

Haftanın her Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti. Dün akşam ekranlarda Hakim, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş gibi büyük hayran kitlesine sahip sevilen yapımlar yer aldı. Her gün sabah saatlerinde dünün reyting sonuçları açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları 11 Nisan Pazartesi için gündemde. Peki, 11 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte cevabı…