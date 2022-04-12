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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:10

Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Haftanın her Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti. Dün akşam ekranlarda Hakim, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş gibi büyük hayran kitlesine sahip sevilen yapımlar yer aldı. Her gün sabah saatlerinde dünün reyting sonuçları açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları 11 Nisan Pazartesi için gündemde. Peki, 11 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte cevabı…

Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Haftanın her günü sabah saatlerinde yayınlanan dünün reyting sonuçları bugün de gündemdeki yerini aldı. Total ve AB grubunda ayrı ayrı olarak açıklanan reyting sıralaması ekrana gelen dizilerin reyting kurbanı olmaması açısından oldukça önemli. Bu sebeple seyirciler medya gündemini ilgiyle takip ediyor. Son dönemde listeye dahil olan yeni yapımların ardından medya gündemi ve reyting sıralaması ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam Show TV ekranlarında Üç Kuruş, ATV'de Hakim ve TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile yayındaydı. Peki, reyting birincisi kim oldu, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Nisan Pazartesi reyting sıralaması…

Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 NİSAN 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 11 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA PAZARTESİ REYTİNG SIRALAMASI – 4 NİSAN

Total 10

1 SURVIVOR ALL STAR

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU

3 YASAK ELMA

4 HAKIM

5 SELCUK TEPELI ILE ANA HABER

Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?

6 ESRA EROL'DA

7 UC KURUS

8 YASAK ELMA (OZET)

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Reyting Sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim hangi yapım birinci oldu?
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