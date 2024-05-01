Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 07:46

Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 30 Nisan Salı tablosu medya, magazin ve izleyenlerin gündeminde. Dizilerin devamlılığı noktasında araştırılan listeler dizi, film, maç, ana haber bülteni gibi programlar özelinde araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmet: Fetihler Sultanı izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 30 Nisan 2024 Salı Total ve AB listelerinde takip ediliyor. Dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da takip edilenler arasında. İzleyenler dünün reytinglerine odaklanmış durumda. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 30 NİSAN 2024

30 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

23 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması yer aldı.

Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması yer aldı.

Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
SON DAKİKA