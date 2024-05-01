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Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
07:46
Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 30 Nisan Salı tablosu medya, magazin ve izleyenlerin gündeminde. Dizilerin devamlılığı noktasında araştırılan listeler dizi, film, maç, ana haber bülteni gibi programlar özelinde araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmet: Fetihler Sultanı izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?