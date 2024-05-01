Reyting sonuçları 30 Nisan Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 30 Nisan 2024 Salı Total ve AB listelerinde takip ediliyor. Dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da takip edilenler arasında. İzleyenler dünün reytinglerine odaklanmış durumda. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, ayrıntılar...