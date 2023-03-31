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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:01

Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

Dünün reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Al Sancak, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Star TV ekranlarında ise başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı yeni dizi Yüz Yıllık Mucize yayınlandı. Peki, 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

Dünün reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. 30 Mart 2023 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Bu noktada sevdikleri dizinin başarısını merak eden izleyiciler dizi ve programların Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

30 MART 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 30 Mart Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

30 MART 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

30 Mart 2023 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Mart Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

TOTAL

1 - Camdaki Kız

2 - Atv Ana Haber

3 - Ana Haber

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