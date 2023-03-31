Reyting sonuçları 30 Mart 2023 | Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gelsin Hayat Bildiği Gibi… İşte dünün reyting reyting sonuçları birincisi!

Dünün reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Al Sancak, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Star TV ekranlarında ise başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı yeni dizi Yüz Yıllık Mucize yayınlandı. Peki, 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…