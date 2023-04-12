Haberler Yaşam SON DAKİKA: Rus kiracısına yapmadığını bırakmamıştı! Fahiş kira isteyen zorba şimdi yandı!

Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:23

SON DAKİKA: Rus kiracısına yapmadığını bırakmamıştı! Fahiş kira isteyen zorba şimdi yandı!

İstanbul Bakırköy'de kira ücretinin üç kat artışını kabul etmeyen Guldzhakhan Kritckaıa'ya hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan Nadir Övünç'e de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı ev sahibi hakkında işlediği farklı suçlardan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Bilik, savunmasında: "Buzdolabında çok sayıda eşya vardı. Fazlalıkları yere attım. Nadir Övünç kırılmış camların üzerine bilerek bastı" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...