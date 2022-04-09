Haberler Yaşam RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 21:37

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

SON DAKİKA HABERLERİ…Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus ordusu Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki Rubijne kentine havadan saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 1 petrol tesisinin yanı sıra 1 bina ve kimya tesisinin de vurulduğu öğrenildi. Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai'nin halka uyarılarda bulunduğu açıklamada, "Yine bir kimyasal saldırı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın" ifadelerini kullandı. Ukrayna basını da halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asidin etkileri konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyor.