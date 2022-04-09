Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…
Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 21:37

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

SON DAKİKA HABERLERİ…Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus ordusu Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki Rubijne kentine havadan saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 1 petrol tesisinin yanı sıra 1 bina ve kimya tesisinin de vurulduğu öğrenildi. Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai'nin halka uyarılarda bulunduğu açıklamada, "Yine bir kimyasal saldırı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın" ifadelerini kullandı. Ukrayna basını da halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asidin etkileri konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki Rubijne kentine havadan saldırı gerçekleştirdi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

Saldırılar sırasında 1 petrol tesisinin yanı sıra 1 bina ve kimya tesisinin de vurulduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

SALDIRIYI DOĞRULADI!

Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı.

Rus ordusu Luhansk'da nitrik asit tankını vurdu | Video

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

'KAPI VE PENCELERİ KAPATIN'

Gaigai şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir kimyasal saldırı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın"

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya nitrik asit tankını vurdu! Ukrayna halkına kritik uyarı: Kapı ve pencereleri kapatın…

UKRAYNA HALKINA FLAŞ UYARI

Ukrayna basını da halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asidin iç organlar, cilt ve gözleri tahrip ettiğini anlatarak nitrik asidin zararlarına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

SON DAKİKA