Video Haber Rus ordusu Luhansk’da nitrik asit tankını vurdu | Video
Rus ordusu Luhansk’da nitrik asit tankını vurdu | Video

Rus ordusu Luhansk’da nitrik asit tankını vurdu | Video

09.04.2022 | 19:50

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi’ndeki bir nitrik asit tankını vurması sonucu Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai, halka zehirlenmemesi için pencerelerin kapatılması uyarısında bulundu.

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