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Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:15

SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

İzmir'de 7 aylık eşi 21 yaşındaki Dudu Önal Yılmaz'ı pansiyonda kabloyla boğularak öldürülen cani koca Rıfat Yılmaz (26) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı. Rıfat Yılmaz'ın karısını kabloyla boğarak öldürdükten sonra pişmanlık duyduğu, eşinin cansız bedenini görmemek için üzerini çarşafla örttüğü ortaya çıktı. Rıfat Yılmaz ifadesinde karısı ile kıskançlık yüzünden sık sık tartışmalar yaşadıklarını söylerken, cinayetten dolayı pişman olduğunu anlattı. Ayrıca, Dudu Yılmaz'ın uyuşturucu parası için ev eşyalarını satan Rıfat Yılmaz'dan boşanmak istediği ve dava açtığı belirtildi. Dudu Yılmaz ile yeniden buluşan Rıfat Yılmaz'ın eşine 'yeni eşyalar alacağım. Beni affet' demesi üzerine talihsiz kadının boşanma davasını geri çektiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'deki bir pansiyonda 16 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda pansiyon çalışanları Dudu Önal Yılmaz'ı göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu.

SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

Yapılan otopsinin ardından Dudu Yılmaz'ın cenazesi Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Dudu Yılmaz'ın ölümünün ardından soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Yapılan takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen pide ustası şüpheli eş Rıfat Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

11 KASIM 2022'DE EVLENMİŞLER

Dudu Yılmaz'ın 11 Kasım 2022'de evlendiği Rıfat Yılmaz'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3,5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

Rıfat Yılmaz'ın ev eşyalarını sattığı, bu nedenle çiftin oturdukları kiralık evi boşalttıkları öğrenildi.

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