SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...

Yapılan otopsinin ardından Dudu Yılmaz'ın cenazesi Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Dudu Yılmaz'ın ölümünün ardından soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Yapılan takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen pide ustası şüpheli eş Rıfat Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.