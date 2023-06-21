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SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
12:15
SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı! 7 aylık karısını öldürdü, cansız bedenini görmemek için...
İzmir'de 7 aylık eşi 21 yaşındaki Dudu Önal Yılmaz'ı pansiyonda kabloyla boğularak öldürülen cani koca Rıfat Yılmaz (26) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. SABAH, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı. Rıfat Yılmaz'ın karısını kabloyla boğarak öldürdükten sonra pişmanlık duyduğu, eşinin cansız bedenini görmemek için üzerini çarşafla örttüğü ortaya çıktı. Rıfat Yılmaz ifadesinde karısı ile kıskançlık yüzünden sık sık tartışmalar yaşadıklarını söylerken, cinayetten dolayı pişman olduğunu anlattı. Ayrıca, Dudu Yılmaz'ın uyuşturucu parası için ev eşyalarını satan Rıfat Yılmaz'dan boşanmak istediği ve dava açtığı belirtildi. Dudu Yılmaz ile yeniden buluşan Rıfat Yılmaz'ın eşine 'yeni eşyalar alacağım. Beni affet' demesi üzerine talihsiz kadının boşanma davasını geri çektiği öğrenildi.