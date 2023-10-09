SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

Safir izle ekranı araştırılıyor. ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan ve Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar'ın hayatını mercek altına alan dizi, her pazartesi ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Son bölümde "Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder." Safir 6. bölüm izle ekranı üzerinden televizyon anlık veya daha sonra izlenebilir. Dizinin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşıyor. İşte Safir son bölüm tek parça izle kesintisiz ekranı