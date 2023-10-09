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Haberler Yaşam SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:07

SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

Safir izle ekranı araştırılıyor. ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan ve Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar'ın hayatını mercek altına alan dizi, her pazartesi ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Son bölümde "Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder." Safir 6. bölüm izle ekranı üzerinden televizyon anlık veya daha sonra izlenebilir. Dizinin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşıyor. İşte Safir son bölüm tek parça izle kesintisiz ekranı

SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

ATV dizi izle ekranı ile Safir izle tek parça araştırılıyor. Yeni bölümde, " Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir." Safir son bölüm izle ekranı üzerinden dizinin takipçileri yapımı izleyebilir. Dizinin yeni bölümleri her hafta pazartesi saat 20.00'de ekranlardaki yerini almaya devam edecek.

SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

SAFİR 6. BÖLÜM KONUSU

Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir.

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SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır?

SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?

SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

SAFİR SON BÖLÜM KONUSU

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder. Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır.

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