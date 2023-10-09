SAFİR 6. BÖLÜM İZLE: ATV izle ekranı ile Safir son bölüm izle tek parça kesintisiz

Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?