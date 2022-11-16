Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk etapta 45 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzuna çevrildi. Bu kapsamda atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı, ''Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…