Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakan Koca, geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti. Kadro ve branş dağılımı Bakanlık tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak olup gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Devlet kadrolarına atanmak isteyen sağlık mezunu çalışanları soruyor: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.