Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:18

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa'nın en prestijli kulüp düzeyindeki turnuvası Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları bu hafta son buluyor. Henüz hiçbir grubun şekli net belli olmadığı için gözler bugünkü maçlarda olacak. Heyecanlı birlikte yaşamak isteyenler, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi maç saatlerinin de değiştiğini söylemekte fayda var. Sürprizlerin yaşandığı büyük sahnede bu akşam söz, oyuncularda olacak. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte 1 Kasım 2022 Şampiyonlar Ligi maçları TV8,5 ve EXXEN

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle devam ediyor. Grup aşaması yarın sona erecekken, son 16 maçları Dünya Kupası 2022 sonrası oynanacak. Uzun süre daha Şampiyonlar Ligi maçı olmayacağı için "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusu sporseverler tarafından aratılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı ve detaylar…

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

20:45 Porto - Atl Madrid

20:45 B. Leverkusen - Club Brugge

23:00 Liverpool - Napoli

23:00 Rangers - Ajax

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

23:00 Bayern Münih – Inter

23:00 Viktoria Plzen - Barcelona

23:00 Marsilya – Tottenham

23:00 S. Lizbon - E. Frankfurt

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

HANGİ MAÇLAR TV8,5 EKRANLARINDA OYNANACAK?

Bu akşam 20.45 maçlarından Porto - Atletico Madrid maçı TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Porto grup birinciliği için Madrid temsilcisini yenmeye çalışacakken, Atletico ise Avrupa Ligi elemelerine kalmak isteyecek.

23.00 ekranlarından Bayern Münih – Inter maçı TV8,5 ekranlarında olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

EXXEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Maç programındaki diğer mücadeleler, sadece Exxen ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

SON DAKİKA