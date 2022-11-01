Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:18

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz yayımlanacak? 1 Kasım 2022 bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa'nın en prestijli kulüp düzeyindeki turnuvası Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları bu hafta son buluyor. Henüz hiçbir grubun şekli net belli olmadığı için gözler bugünkü maçlarda olacak. Heyecanlı birlikte yaşamak isteyenler, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi maç saatlerinin de değiştiğini söylemekte fayda var. Sürprizlerin yaşandığı büyük sahnede bu akşam söz, oyuncularda olacak. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte 1 Kasım 2022 Şampiyonlar Ligi maçları TV8,5 ve EXXEN