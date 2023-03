SAMSUN RAMAZAN İMSAKİYESİ

İmsakiye, Ramazan ayında imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren ve her yıl hazırlanan çizelgedir. İmsakiyeler daima Hicri takvim esas alınarak hazırlanır ve her yıl güncellenerek halkın erişimine gerek basılı olarak gerekse medya üzerinden halka ulaştırılır.

Ramazan ayı her yıl tarih olarak değiştiği için imsakiyeler de her yıl bu değişime uygun olarak güncellenmektedir. Gerek sahur saatleri gerekse iftar vakitleri Ramazan ayı boyunca değiştiği için her yıl güncel bir imsakiyeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Ramazan imsakiyeleri Ramazan ayının olmazsa olmazlarıdır.