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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 04.01.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 20:08

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango Online resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 3 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta oyunu oynayan ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek 4 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

3 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarıyla şans oyunu severler tarafından her hafta 2 gün oynanan Şans Topu'nda, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 4 Ocak 2022 Çarşamba günü bir kez daha MP TV canlı çekilişinde büyük ikramiye sahibi arandı. Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 4 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (4 OCAK)

Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Ocak Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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