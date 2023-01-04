Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango Online resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 3 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta oyunu oynayan ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek 4 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.