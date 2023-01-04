Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

3 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarıyla şans oyunu severler tarafından her hafta 2 gün oynanan Şans Topu'nda, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 4 Ocak 2022 Çarşamba günü bir kez daha MP TV canlı çekilişinde büyük ikramiye sahibi arandı. Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 4 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (4 OCAK)

Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları şöyle;