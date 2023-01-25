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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 25.01.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 20:09

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu Şans Topu sonuçları bugün (25 Ocak) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 227 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 25 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 25 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirleniyor. 227 bin TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar 5 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

5 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Ocak Şans Topu sonuçları

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SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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