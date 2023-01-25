Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 25 Ocak Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu Şans Topu sonuçları bugün (25 Ocak) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 227 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 25 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 25 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.