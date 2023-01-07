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Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:10

SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

Türkiye'yi ayağa kaldıran sapık Sinan Sardoğan olayında flaş gelişme yaşandı. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan olay hakkında 23 adli işlem olan baş şüpheli Sardoğan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme sonucunda "Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Peki, Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? İşte soruşturmadan detaylar.