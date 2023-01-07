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Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:10

SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

Türkiye'yi ayağa kaldıran sapık Sinan Sardoğan olayında flaş gelişme yaşandı. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan olay hakkında 23 adli işlem olan baş şüpheli Sardoğan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme sonucunda "Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Peki, Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? İşte soruşturmadan detaylar.

SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

"Sapık Sinan" adıyla Türkiye'nin gündemine gelen Sinan Sardoğan, tutuklandı. Hakkında peş peşe suçlamalar bulunan şahıs, Müge Anlı Tatlı Sert programında da gündeme gelmiş hatta program sunucusu Müge Anlı "bacaklarıma bakma" sözleriyle şahsın canlı yayın esnasında bacaklarına baktığı suçlamasında bulunmuştu. Hakkında 23 ayrı adli işlem olan isim tutuklandı haberleri sonrası "Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne?" sorularıyla gündeme geldi. İşte Sapık Sinan olayında son durum ve detaylar.

SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

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SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

SAPIK SİNAN KİMDİR, tutuklandı mı, nereli, olayda son durum ne? Müge Anlı ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Sapık Sinan Sardoğan olayı nedir?

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

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