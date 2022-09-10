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Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022'de dünyanın en güçlü orduları!
Giriş Tarihi: 10.09.2022 09:14
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
09:29
Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022'de dünyanın en güçlü orduları!
Global Firepower tarafından hazırlanan, ülkelerin askeri güçlerinin derlendiği rapor yayınlandı. Rapor ile 2022'nin en güçlü orduları belli oldu. Listede Türkiye de yer aldı. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangisi? Türkiye en güçlü ordular listesinde kaçıncı sırada yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü orduları listesi...