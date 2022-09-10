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Haberler Yaşam Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022'de dünyanın en güçlü orduları!
Giriş Tarihi: 10.09.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 09:29

Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022'de dünyanın en güçlü orduları!

Global Firepower tarafından hazırlanan, ülkelerin askeri güçlerinin derlendiği rapor yayınlandı. Rapor ile 2022'nin en güçlü orduları belli oldu. Listede Türkiye de yer aldı. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangisi? Türkiye en güçlü ordular listesinde kaçıncı sırada yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü orduları listesi...

Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022’de dünyanın en güçlü orduları!

100- Kamboçya

Ülke 15 milyonluk nüfusa sahip. Başkent Phnom Penh 2 milyon nüfusa sahip. Kamboçya, Birleşmiş Milletlerin En Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinde yer alıyor

Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022’de dünyanın en güçlü orduları!

99- Mali

Mali, Batı Afrika'da ve büyük Sahara Çölü'nün güneyinde kalan bir ülkedir. Denize sınırı olmayan bu ülke Nijer ve Senegalnehirleri üzerinde yer alır.

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Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022’de dünyanın en güçlü orduları!

98- Bahreyn

Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır.

Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022’de dünyanın en güçlü orduları!

97-Ermenistan

Ermenistan Cumhuriyeti Asya'nın batısında Kafkasya'da bulunur. Ülkenin yüzölçümü 29,8 bin km²'dir. Ermenistan'ın denizle bağlantısı yoktur. Ülke, kuzeyde Gürcistan, batıda Türkiye, güneyde İran, doğuda Azerbaycan, güney batıda Azerbaycan'a bağlı özerk bölge olan Nahçıvan ile komşudur.

Savaş uçakları, asker sayısı, donanma... İşte 2022’de dünyanın en güçlü orduları!

96 -İrlanda

İrlanda atlas okyanusu'nda ada ve bu adanın güney bölümünde bulunan devlet. irlanda dilindeki adı eire. yüzölçümü 70.283 km.

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