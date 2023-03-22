Haberler Yaşam Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:50

Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber Son seçim anket sonuçları da Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile merak ediliyor. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. Açıklanan adaylar sonrasında ise "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. İşte seçim anket sonuçları son durum ve detaylar.