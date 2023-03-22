Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:50

Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber Son seçim anket sonuçları da Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile merak ediliyor. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. Açıklanan adaylar sonrasında ise "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. İşte seçim anket sonuçları son durum ve detaylar.

Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

Partilerin Cumhurbaşkanı adayı açıklamalarının ardından gözler seçmene çevrildi. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kısa süre kala seçim anket sonuçları da yakından takip ediliyor. En çok merak edilen konu ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı… Bu noktada "Son seçim anket sonuçları nasıl, oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte seçim anket sonuçlarında son durum ve tüm detaylar.

Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40'I AŞTI!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

Seçim anket sonuçları ile gözler artık seçmende! Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecek: İşte Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile Seçim anket sonuçları son durum!

İYİ PARTİ: YÜZDE 7

MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7

TİP: YÜZDE 1,9

YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4

DİĞER: 2,8

SON DAKİKA