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Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu
Giriş Tarihi: 08.06.2023 19:22
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
19:22
Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu
Siirt kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman şehidin cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit askerin 9 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.