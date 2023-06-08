Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu
Giriş Tarihi: 08.06.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 19:22

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu

Siirt kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman şehidin cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit askerin 9 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu

Siirt'in Pervari ilçesinde, dün, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında teröristlerle çatışmaya giren Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, önce askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na, buradan da helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu

Şehit uzman çavuşun burada cenaze aracına alınan naaşı, Çakıroba köyündeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesi babaevinin önüne geldiğinde yakınları gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasından sonra Şehit Uzman Çavuş Ceylan için ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, askeri erkan ve daire müdürleri katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu

ACILI ANNENİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı! 9 aylık bebek son kez babasının tabutuna dokundu

ehidin 9 aylık oğlu Ayberk Ceylan ise olup bitenden habersiz, annesinin kucağında babasını tabutuna dokundu.

SON DAKİKA