Sigara zammı ile fiyatları milyonların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris, BAT ve JTİ markalarından peş peşe açıklamalar geldi. Gelen zam açıklamalarının hemen ardından "13 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce Ocak ve Mart ayında da artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri son zamla beraber toplamda 8 TL'lik zamlanmış oldu. Peki, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel liste ve detaylar...