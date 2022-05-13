Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:09

SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde gelen zam sonrası sigara fiyatları listesi de güncellendi. BAT, Philip Morris, JTI markaların güncel fiyat listesi bu noktada vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. "13 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022 yılı için tütün ve tütün ürünlerine toplamda 8 TL zam gelmiş oldu. İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston marka marka sigara fiyatları zammı ve tüm detaylar...

SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı ile fiyatları milyonların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris, BAT ve JTİ markalarından peş peşe açıklamalar geldi. Gelen zam açıklamalarının hemen ardından "13 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce Ocak ve Mart ayında da artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri son zamla beraber toplamda 8 TL'lik zamlanmış oldu. Peki, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel liste ve detaylar...

SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte yeni fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI ZAMLI LİSTE - 13 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

SON DAKİKA