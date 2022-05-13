Geçtiğimiz günlerde gelen zam sonrası sigara fiyatları listesi de güncellendi. BAT, Philip Morris, JTI markaların güncel fiyat listesi bu noktada vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. "13 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022 yılı için tütün ve tütün ürünlerine toplamda 8 TL zam gelmiş oldu. İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston marka marka sigara fiyatları zammı ve tüm detaylar...